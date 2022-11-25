​У Мінцифри анонсувати запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн у "Дії"

В Україні хочуть запровадити реєстрацію заяви про шлюб онлайн у "Дії". Стартував запис на бета-тест.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці зможуть подати заяву та одразу обрати місце і час, формат і зал, де відбудеться церемонія.

"Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату", - зауважив міністр.

Федоров додав, що таким чином хочуть спростити процедуру й усунути всі бюрократичні процеси.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання.

До цього у Мінцифри анонсували появу в "Дії" дипломів про освіту та шкільних атестатів.