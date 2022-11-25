УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт Росії в керівництва
СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт Росії в керівництва
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Мінцифри анонсувати запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн у "Дії"

Таким чином хочуть спростити процедуру й усунути всі бюрократичні процеси.

​У Мінцифри анонсувати запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн у "Дії"
Фото: Мінцифри

В Україні хочуть запровадити реєстрацію заяви про шлюб онлайн у "Дії". Стартував запис на бета-тест.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці зможуть подати заяву та одразу обрати місце і час, формат і зал, де відбудеться церемонія.

"Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату", - зауважив міністр.

Федоров додав, що таким чином хочуть спростити процедуру й усунути всі бюрократичні процеси.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання.

До цього у Мінцифри анонсували появу в "Дії" дипломів про освіту та шкільних атестатів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також