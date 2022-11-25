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Макрон провів зустріч із українськими мерами

Обоворили, зокрема, альтернативні системи генерації енергії. 

Макрон провів зустріч із українськими мерами
Фото: тг-канал Андрій Садовий

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з мерами українських міст. Говорили про підтримку громад в критичних умовах російського терору, зокрема альтернативні системи електрогенерації, а також лікування і реабілітацію поранених. 

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Телеграм. Він подякував за зустріч радниці Президента Ізабель Дюмон. 

"Пані Дюмон свого часу була Послом Франції в Україні і добре знає нас. Знає, що не здамось, і що варто нас підтримувати. Тема підтримки України і опору російському терористичному тиску на Європу була однією з топових на щорічному конгресі французьких муніципалітетів. Дякую французьким колегам за нагоду виступити перед цим поважним зібранням", – написав Садовий.

Зустріч із мерами відбулася під час Конгресу мерів та президентів агломерацій у Франції.

Фото: тг-канал Андрій Садовий

Нагадаємо, Макрон 16 червня був у Києві разом із канцлером Німеччини, премʼєр-міністром Італії, президентом Румунії.

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