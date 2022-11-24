Міністр оборони Британії радить Україні продовжити тиск на фронті взимку

Українці мають перевагу в підготовці, обладнанні та високу якість своїх військових проти деморалізованих, погано навчених і погано оснащених росіян.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес радить українським бійцям зберігати динаміку наступу проти російських військових під час зими.

Про це він заявив в інтерв'ю The Daily Beast, передає "Укрінформ".

"Враховуючи переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні та високу якість своїх військових проти деморалізованих, погано навчених і погано оснащених росіян, в інтересах України було б зберегти динаміку (наступу — ред.) протягом зими", - сказав Воллес.

Він заявив, що таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими він спілкується "майже щотижня".

За його словами, українські військові вже отримали 300 тисяч комплектів зимової форми.

"У них є 300 000 одиниць зимових бойових комплектів від міжнародного співтовариства — це важлива необхідність для будь-якого зимового наступу", - додав Воллес.

Міністр також наголосив, що світ "шокували мужність і вміння українських захисників і захисниць, а також величезні недоліки російських збройних сил".

Нагадаємо, раніше Воллес під час виступу в Осло заявив, що країна передасть Україні три гелікоптери Sea King та 10 тисяч артилерійських снарядів.