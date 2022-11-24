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В Афганістані публічно відшмагали 12 людей – за подружню зраду, пограбування та одностатевий секс

Чоловіки та жінки отримали від 21 до 39 ударів батогом.

В Афганістані публічно відшмагали 12 людей – за подружню зраду, пограбування та одностатевий секс
Фото: ЕРА/UPG

12 людей, зокрема трьох жінок, відшмагали батогами на очах у тисяч глядачів на футбольному стадіоні в Афганістані.

Про це пише BBC.

Люди "були винні у “злочинах проти моралі”, включно з подружньою зрадою, пограбуванням та одностатевим сексом, заявив виданню представник талібів.

Чоловіки та жінки отримали від 21 до 39 ударів батогом кожен. Жінок звільнили після покарання, а деяких чоловіків ув'язнили.

Це вже другий випадок за місяць, коли ісламістське угруповання здійснило таке публічне покарання. Минулого тижня у провінції Тахар на півночі країни відшмагали 19 осіб.

Цей крок може означати повернення до жорсткої практики, яка спостерігалася під час попереднього правління Талібану в 1990-х роках.

Раніше верховний лідер талібів Хібатулла Ахундзада наказав суддям застосовувати покарання за певні злочини відповідно до суворого тлумачення ісламського шаріату. Ця інтерпретація ісламського закону включає публічні страти, публічні ампутації і побиття камінням, хоча таліби офіційно не визначили конкретні злочини і відповідні покарання.

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