В Афганістані публічно відшмагали 12 людей – за подружню зраду, пограбування та одностатевий секс

12 людей, зокрема трьох жінок, відшмагали батогами на очах у тисяч глядачів на футбольному стадіоні в Афганістані.
Про це пише BBC.
Люди "були винні у “злочинах проти моралі”, включно з подружньою зрадою, пограбуванням та одностатевим сексом, заявив виданню представник талібів.
Чоловіки та жінки отримали від 21 до 39 ударів батогом кожен. Жінок звільнили після покарання, а деяких чоловіків ув'язнили.
Це вже другий випадок за місяць, коли ісламістське угруповання здійснило таке публічне покарання. Минулого тижня у провінції Тахар на півночі країни відшмагали 19 осіб.
Цей крок може означати повернення до жорсткої практики, яка спостерігалася під час попереднього правління Талібану в 1990-х роках.