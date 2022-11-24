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У більшості районів Молдови відновили електропостачання

У центрі та на півдні країни світло повернули 90% споживачів.

У більшості районів Молдови відновили електропостачання
Віцепрем'єр-міністр країни Андрей Спіну
Фото: ЕРА/UPG

У більшості районів Молдови відновили електропостачання після того як російські ракетні удари по сусідній Україні спричинили відключення світла у половині країни.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновників.

Віцепрем'єр-міністр країни Андрей Спіну, який раніше повідомляв про "масове відключення електроенергії", заявив, що електропостачання на півночі Молдови відновлено. 

Premier Energy, молдавська компанія, яка обслуговує центр і південь, повідомила, що у цих регіонах електроенергію повернули 90% споживачів.

“Офіційні особи сепаратистського регіону Придністров'я, що підтримується Росією, також заявили, що електропостачання відновлено”, – зазначає видання.

Нагадаємо, 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. Через це у Молдові викличуть до МЗС російського посла.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові, котре торкнулося всієї країни. 

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