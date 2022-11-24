Є поранені та загиблі мешканці.

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Поліція Запорізької області зібрала докази 19 ударів, завданих 22 листопада російською армією.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Обстрілів зазнали міста Оріхів і Гуляйполе, смт. Залізничне, села Успенівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Новоданилівка Пологівського району, села Малі Щербаки та Степове Василівського району.

Є поранені та загиблі мешканці.