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Окупанти 19 разів вдарили по Запорізькій області 22 листопада, – Нацполіція

Є поранені та загиблі мешканці.

Окупанти 19 разів вдарили по Запорізькій області 22 листопада, – Нацполіція

Поліція Запорізької області зібрала докази 19 ударів, завданих 22 листопада російською армією.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Обстрілів зазнали міста Оріхів і Гуляйполе, смт. Залізничне, села Успенівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Новоданилівка Пологівського району, села Малі Щербаки та Степове Василівського району.

Є поранені та загиблі мешканці.

За зібраними доказовими матеріалами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
“За допомогою поліції евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до Львова, Чопа та Ковеля 782 людини, з них – 79 дітей”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти обстріляли вночі 23 листопада пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

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