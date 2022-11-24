Поліція Запорізької області зібрала докази 19 ударів, завданих 22 листопада російською армією.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Обстрілів зазнали міста Оріхів і Гуляйполе, смт. Залізничне, села Успенівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Новоданилівка Пологівського району, села Малі Щербаки та Степове Василівського району.
Є поранені та загиблі мешканці.
За зібраними доказовими матеріалами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
“За допомогою поліції евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до Львова, Чопа та Ковеля 782 людини, з них – 79 дітей”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти обстріляли вночі 23 листопада пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області
, загинуло немовля.