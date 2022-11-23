У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни
Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон поспілкувалась із міністром енергетики Галущенко

Серед іншого, Сімсон цікавилась інформацією про ситуацію на АЕС України.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон поспілкувалась із міністром енергетики Галущенко
Кадрі Сімсон
Фото: pastimes.ru

Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики, поспілкувалась із міністром енергетики України Германом Галущенком.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. 

“Я щойно розмовляла з Германом Галущенком, міністром енергетики України, який поінформував мене про ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України сьогодні”, - написала Сімсон.

Вона додала, що запросила більше інформації про ситуацію на АЕС України, які були відключені від мережі через атаки.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також