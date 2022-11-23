Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон поспілкувалась із міністром енергетики Галущенко

Серед іншого, Сімсон цікавилась інформацією про ситуацію на АЕС України.

Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики, поспілкувалась із міністром енергетики України Германом Галущенком.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

“Я щойно розмовляла з Германом Галущенком, міністром енергетики України, який поінформував мене про ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України сьогодні”, - написала Сімсон.

Вона додала, що запросила більше інформації про ситуацію на АЕС України, які були відключені від мережі через атаки.

I just had a phone call with @G_Galushchenko, Minister of Energy of 🇺🇦, who informed me of the Russian missile strikes on #Ukraine's energy infrastructure today.



I asked for more info about the situation at Ukraine NPP’s, that were disconnected from the grid due to the attacks. — Kadri Simson (@KadriSimson) November 23, 2022

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.