Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон поспілкувалась із міністром енергетики Галущенко

Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики, поспілкувалась із міністром енергетики України Германом Галущенком.
Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
“Я щойно розмовляла з Германом Галущенком, міністром енергетики України, який поінформував мене про ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України сьогодні”, - написала Сімсон.
Вона додала, що запросила більше інформації про ситуацію на АЕС України, які були відключені від мережі через атаки.
I just had a phone call with @G_Galushchenko, Minister of Energy of 🇺🇦, who informed me of the Russian missile strikes on #Ukraine's energy infrastructure today.— Kadri Simson (@KadriSimson) November 23, 2022
I asked for more info about the situation at Ukraine NPP’s, that were disconnected from the grid due to the attacks.
Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Росією 23 листопада ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.