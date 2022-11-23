Кількість жертв унаслідок російської атаки у Вишгороді Київської області зросла 5 загиблих.

Про це пише Суспільне з посиланням на радника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка.

ДСНС продовжує працювати на місці.

“Один будинок зруйнований вщент, інший на 50 відсотків”, – додав Тимошенко.

Людей відселяють до готелю, цим займається Київська ОВА.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про чотирьох загиблих і 34 постраждалих, серед них п‘ять дітей.

“Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах”, – сказав він.

За його словами, усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. “Енергетики вже приступили до відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з’являтися електроенергія”, – зазначив Кулеба.

Оновлення. Кулеба повідомив про 35 постраждалих внаслідок масованих ворожих обстрілів області.

У Вишгороді – 31 людина, постраждалі в лікарнях, усім надається допомога. На місці прильоту працюють рятувальники та поліція.

У Чабанах один постраждалий та зруйнована приватна оселя. У Глевасі – одна людина постраждала. В Українці – троє. Усі під наглядом медиків.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.