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Кількість жертв унаслідок російської атаки на Київщині зросла до 5 (оновлено)

Постраждало 35 людей.

Кількість жертв унаслідок російської атаки на Київщині зросла до 5 (оновлено)
Фото: ДСНС

Кількість жертв унаслідок російської атаки у Вишгороді Київської області зросла 5 загиблих.

Про це пише Суспільне з посиланням на радника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка.

ДСНС продовжує працювати на місці.

“Один будинок зруйнований вщент, інший на 50 відсотків”, – додав Тимошенко. 

Людей відселяють до готелю, цим займається Київська ОВА.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про чотирьох загиблих і 34 постраждалих, серед них п‘ять дітей. 

“Усім, кому потрібно, надається тимчасове житло. Критична інфраструктура, зокрема і лікарні, працюють на генераторах”, – сказав він.

За його словами, усі служби та аварійні бригади працюють на місцях ударів. “Енергетики вже приступили до відновлення електропостачання. Ремонтні бригади працюють. У найближчі години почне з’являтися електроенергія”, – зазначив Кулеба.

Оновлення. Кулеба повідомив про 35 постраждалих внаслідок масованих ворожих обстрілів області.

У Вишгороді – 31 людина, постраждалі в лікарнях, усім надається допомога. На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. 

У Чабанах один постраждалий та зруйнована приватна оселя. У Глевасі – одна людина постраждала. В Українці – троє. Усі під наглядом медиків. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.

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