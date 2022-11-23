Після російської атаки 80% споживачів Києва залишилися без світла та води

Після сьогоднішньої російської атаки 80% споживачів Києва залишилися без електро- і водопостачання.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Радіо Свобода”, повідомила пресслужба КМДА.
У столиці пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
“Всі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання киянам”, – сказав Кличко.
За словами мера Києва, через дефіцит електроенергії наразі у столиці не курсує наземний електротранспорт.
Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.
Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.