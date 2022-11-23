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Після російської атаки 80% споживачів Києва залишилися без світла та води

У столиці не курсує наземний електротранспорт.

Після російської атаки 80% споживачів Києва залишилися без світла та води
Фото: kyivcity.gov.ua/

Після сьогоднішньої російської атаки 80% споживачів Києва залишилися без електро- і водопостачання. 

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Радіо Свобода”, повідомила пресслужба КМДА.

У столиці пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. 

“Всі комунальні служби працюють, щоб максимально швидко відновити і електро- і водопостачання киянам”, – сказав Кличко.

За словами мера Києва, через дефіцит електроенергії наразі у столиці не курсує наземний електротранспорт.

Інтервал руху між потягами метро збільшено до 10 хвилин. Відновлять роботу електротранспорту після поновлення електропостачання.

Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ троє людей загинули.

Через російські обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.  За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

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