Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області, загинуло немовля

На місці працюють служби.

Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області, загинуло немовля
Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Окупанти обстріляли вночі 23 листопада пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Старух повідомив, що вбито немовля, яке щойно народилося.

На місці працюють рятувальники.

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Нагадаємо, вранці 22 листопада росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова у Запорізькій області. Загинула одна людина, поранені двоє. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також