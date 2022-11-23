Окупанти обстріляли вночі 23 листопада пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Старух повідомив, що вбито немовля, яке щойно народилося.
На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, вранці 22 листопада росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова у Запорізькій області. Загинула одна людина, поранені двоє.