На місці працюють служби.

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Окупанти обстріляли вночі 23 листопада пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Старух повідомив, що вбито немовля, яке щойно народилося.

На місці працюють рятувальники.

Фото: Телеграм-канал Олександра Старуха

Нагадаємо, вранці 22 листопада росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в школі Оріхова у Запорізькій області. Загинула одна людина, поранені двоє.