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Від початку року Київ відвідали менше 100 тисяч іноземців, - КМДА

Рік тому туристів за цей час було втричі більше.

Від початку року Київ відвідали менше 100 тисяч іноземців, - КМДА
Фото: EPA/UPG

У 2022 році Київ відвідали менше 100 тис. іноземців та близько 170 тис. внутрішніх туристів. 

Про це повідомила пресслужба КМДА

“Йдеться не про туристів у звичному розумінні, а іноземних журналістів, представників благодійних фондів та міжнародних структур, волонтерів і політиків різних країн”, – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона додала, що за 9 місяців цього року до міського бюджету надійшло 35,2 млн гривень туристичного збору, в той час як за 9 місяців минулого року туристичний збір у бюджет міста становив 46,6 млн гривень.

За 9 місяців 2021 року столицю відвідали понад 300 тис. іноземців. 

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ - Львів. Рраніше УЗ повідомила, що додає до потяга Київ-Херсон 9 вагонів і відкриває продаж квитків в обох напрямках.

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