Укрзалізниця повертає ранковий потяг Hyundai з Києва до Львова

Укрзалізниця відкрила продаж на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ - Львів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Ранковий Hyundai до Львова повертається! Вже з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції сполучені Київською кільцевою електричкою, що починає курсувати з 05:30) і прибувати до Львова до полуденної кави об 11:58", - йдеться в повідомленні.

Зворотний рейс вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомила, що додає до потяга Київ-Херсон 9 вагонів і відкриває продаж квитків в обох напрямках.