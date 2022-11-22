Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця повертає ранковий потяг Hyundai з Києва до Львова

Він курсуватиме з 25 листопада.

Укрзалізниця повертає ранковий потяг Hyundai з Києва до Львова
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

Укрзалізниця відкрила продаж на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ - Львів.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Ранковий Hyundai до Львова повертається! Вже з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції сполучені Київською кільцевою електричкою, що починає курсувати з 05:30) і прибувати до Львова до полуденної кави об 11:58", - йдеться в повідомленні.

Зворотний рейс вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомила, що додає до потяга Київ-Херсон 9 вагонів і відкриває продаж квитків в обох напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також