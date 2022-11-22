"Газпром" маніпулює фактами щоб обмежити обсяги постачання газу до ЄС, - ОГТСУ

Російський монополіст "Газпром" грубо маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

Про це йдеться в заяві "Оператора ГТС України".

Наголошується, що Оператор ГТС залишається надійним партнером Молдови.

"Всі обсяги , які були прийняті на точці входу з РФ “Суджа”, зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови “Олексіївка” та “Гребеники” у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам “Газпром”", - йдеться у заяві.

Разом із тим, від початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс на точках з’єднання з Україною. Вже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з’єднання "Гребеники" здійснюється саме у формі віртуального реверсу (це один з найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище).

Оператор ГТС наголошує, що погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити країну можливості використовувати українські газотранспортні системи та підземні сховища газу і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського газу на початку опалювального сезону.

"Росія не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн. Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях", – зазначила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Нагадаємо, "Газпром" погрожує скоротити постачання газу до ЄС через Україну. Зокрема, в компанії заявили, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередили, що обмежать обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.