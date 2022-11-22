У Херсоні внаслідок обстрілу росіян загинули троє людей

Станом на 15:30 окупанти влучили в 12 місць.

У Херсоні внаслідок обстрілу міста російськими окупантами загинули троє людей.

Про це повідомив Суспільному начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко.

"22 листопада станом на 15:30 російські окупанти влучили в 12 місць у Херсоні. Троє людей загинули", - сказав він.

Раніше голова ОВА Янушевич в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив про двох загиблих.

Нагадаємо, російські окупанти вчора вночі і сьогодні вранці знову обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона. У місті також триває розмінування обʼєктів.

В облраді раніше повідомили, що звільнену Херсонщину росіяни обстрілюють кожні кілька годин. Крім того, російські військові перетворюють прибережну частину лівого берега Дніпра області у військову зону, примусово виселяють людей та будують фортифікаційні споруди.