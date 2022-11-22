Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів Донеччини, - МВС

Є загиблі та поранені.

Окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів Донеччини, - МВС
Донеччина (ілюстративне фото)
Фото: МВС

Поліція Донеччини за добу задокументувала 29 воєнних злочинів Росії. Окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Уражень зазнали Бахмут, Краматорськ Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Північне, села Кам’янка, Веселе, Водяне, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Максимільянівка, Георгіївка, Карлівка, Петрівка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів та ракет. Пошкоджено чотири житлових будинки, АЗС та автосалон.

Зафіксовано чотири ракетних удари по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

Із РСЗВ "Град" російська війська атакували село Георгіївка Мар’їнської громади та вбили людину. Від артилерійських обстрілів загинули цивільні мешканці у Кураховому та селі Петрівка Торецької громади.

Обстріли не припиняються у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань загинули та травмувалися мирні мешканці, пошкоджено два приватних будинки. Є поранені у Максимільянівці та Авдіївці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині. Місцева влада закликає людей евакуюватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також