Окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів Донеччини, - МВС

Є загиблі та поранені.

Поліція Донеччини за добу задокументувала 29 воєнних злочинів Росії. Окупанти здійснили вогневі атаки на 17 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Уражень зазнали Бахмут, Краматорськ Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, Північне, села Кам’янка, Веселе, Водяне, Сєверне, Ласточкине, Тоненьке, Максимільянівка, Георгіївка, Карлівка, Петрівка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії, мінометів та ракет. Пошкоджено чотири житлових будинки, АЗС та автосалон.

Зафіксовано чотири ракетних удари по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

Із РСЗВ "Град" російська війська атакували село Георгіївка Мар’їнської громади та вбили людину. Від артилерійських обстрілів загинули цивільні мешканці у Кураховому та селі Петрівка Торецької громади.

Обстріли не припиняються у Бахмуті. Внаслідок ворожих влучань загинули та травмувалися мирні мешканці, пошкоджено два приватних будинки. Є поранені у Максимільянівці та Авдіївці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині. Місцева влада закликає людей евакуюватися.