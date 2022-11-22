СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, що належить російським олігархам, – ЕП

СБУ прийшла зі слідчими діями до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго. Її власниками є російські олігархи Євгеній Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков, пише ЕП із посиланням на джерело в СБУ.

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів РФ найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", – розповіло джерело.

Печерським райсудом Києва було заарештовано частки стратегічних підприємств і цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат російської думи Бабаков, член парламентського комітету Гінер і "вор у законі" Воєводін.

Йдеться про пʼять компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.