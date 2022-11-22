​Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача: розглянули три ключові питання

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє пресслужба президента у Telegram.

Зеленський зазначив, що на засіданні розглянули три ключові питання.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - написав президент.

Нагадаємо, 19 листопада Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача та анонсував "вагомі міжнародні події".