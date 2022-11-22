Україна повернула тіла ще 33 загиблих захисників

Від початку роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути 696 тіл українських військових.

Сьогодні, 22 листопада, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

“Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять”, – зазначив Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

У Мінреінтеграції нагадали:

працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247;

у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21;

повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.

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