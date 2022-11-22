ЗСУ ліквідували за добу 400 окупантів та знищили три танки

Найбільших втрат ворг зазнав на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 22 листопада склали близько 85 000 осіб. За добу лікавідовано 400 осіб.

Також знищено три танки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5827 (+5)

артилерійських систем – 1882 (+12)

РСЗВ – 395 (+2)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)

крилаті ракети – 480 (+0)

кораблі – 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15)

спеціальна техніка – 161 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі.