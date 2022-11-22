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ЗСУ ліквідували за добу 400 окупантів та знищили три танки

Найбільших втрат ворг зазнав на Лиманському і Бахмутському напрямках. 

ЗСУ ліквідували за добу 400 окупантів та знищили три танки
Фото: Супопутні війська ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 22 листопада склали близько 85 000 осіб. За добу лікавідовано 400 осіб.

Також знищено три танки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. 

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5827 (+5)
  • артилерійських систем – 1882 (+12) 
  • РСЗВ – 395 (+2) 
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
  • крилаті ракети – 480 (+0)
  • кораблі – 16 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15)
  • спеціальна техніка – 161 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. 

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