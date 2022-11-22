ЗСУ ліквідували за добу 400 окупантів та знищили три танки

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 22 листопада склали близько 85 000 осіб. За добу лікавідовано 400 осіб.
Також знищено три танки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5827 (+5)
- артилерійських систем – 1882 (+12)
- РСЗВ – 395 (+2)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
- крилаті ракети – 480 (+0)
- кораблі – 16 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15)
- спеціальна техніка – 161 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, літаки повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі.