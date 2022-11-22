Зростає кількість доказів “системних військових злочинів”, скоєних окупантами, – чиновниця США

Це включно зі жорстоким поводженням з цивільними особами та військовополоненими та “спробами приховати ці злочини”.

Зростає кількість доказів “системних військових злочинів”, що скоювалися у кожному регіоні, де в Україні розгорнуті російські війська .

Про це журналістам повідомила посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, пише CNN.

“Це включно з навмисними, невибірковіми та невідповідними нападами на громадянське населення та елементи громадянської інфраструктури, жорстоким поводженням з цивільними особами та військовополоненими та “спробами приховати ці злочини”, повідомленнями про страти, тортури та сексуальне насильство”, – зазначила вона.

Росію звинувачують у навмисному завданні ударів по цивільній електромережі України з метою залишити громадянське населення без електрики та тепла – дії, яку можна було б прирівняти до військового злочину.

Ван Шаак сказала, що важко визначити, чи будуть окремі удари військовими злочинами, зазначивши, що “кожен окремий удар необхідно оцінювати з точки зору того, чи були поблизу військові об'єкти, чи це були суто цивільні об'єкти”.

Вона додала, що існує послідовна схема нападів на цивільні елементи.

Посол наголосила на “створенні Росією великої транснаціональної інфраструктури фільтраційних операцій, яких зараз зазнають тисячі громадян України”, що є порушенням міжнародного права.

“Є переконлива інформація, що описує фізичне та психологічне насильство, зокрема сумарні страти, як частина операцій, а також примусове переміщення та депортацію, включно з тисячами українських дітей, які були викрадені та насильно усиновлені сім’ями в Росії”, – сказала вона.

Сполучені Штати підтримують Міжнародний кримінальний суд, українську Генеральну прокуратуру – яка “вже виявила тисячі інцидентів, які можуть становити військові злочини” – Слідчу комісію ООН, європейську спільну слідчу групу, додала Ван Шаак.

Нагадаємо, росіяни масово захоплюють в полон мирних жителів окупованого Мелітополя і чинять звірства щодо полонених.