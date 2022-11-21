Головне за день. Понеділок, 21 листопада

День Гідності та Свободи, ворожі обстріли Херсона, Сумщини та Харківщини, визнання Парламентською асамблеєю НАТО Росії державою-терористкою, відключення світла 22 листопада. Яким запам’ятається 271-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

"Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День Гідності та Свободи зберемось на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним", – сказав він у відеозверненні.

Повний текст привітання – на сайті президента.

Нагадаємо, День гідності та свободи в Україні відзначають щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Цього року, попри війну, в усіх населених пунктах України відбувалися меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, панахиди.

Сьогодні, 21 листопада, в Україні також відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У День Гідності та Свободи й День Десантно-штурмових військ Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і цивільним.

Подробиці — в нашій новині.

З нагоди Дня Гідності та Свободи відбулося покладання квітів, запалення лампадок на пам'ятних місцях революції, повідомляє Lb.ua.

Покладання квітів відбувалося на алеї Героїв Небесної Сотні, біля Меморіалу киянам, що загинули за цілісність і незалежність України на вул. Грушевського і біля Стіни Пам’яті на Михайлівській площі.

Світлини можна побачити тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація впродовж поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Противник завдав одного авіаційного, двох ракетних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 21 листопада – в нашій новині.

Російська армія знову обстріляла Херсон. Є загиблі і поранені.

"Прильоти" відбулися по цивільній інфраструктурі, поінформував заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

В Офісі президента повідомили, що до обласної лікарні доставили четверо людей із пораненнями.

“Під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла. Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні”, – написав у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Юрій Соболевський зазначав, що на правобережній частині області все ще залишається ризик для життя людей, оскільки ворог не припиняє обстрілів. Мешканцям радять евакуюватися до безпечніших регіонів. Для уточнення інформації щодо евакуації можна звертатися на до ОВА: 0 800 330 951, 38 091 481 7845, фейсбук-сторінка гуманітарного штабу Херсонської ОВА.

21 листопада російські окупанти обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Сьогодні ввечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці.

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористкою і закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України.

"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації", – заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

Європейський парламент розгляне визнання Росії спонсором тероризму 23 листопада.

Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада.

Завтра від 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення.

У НЕК наголосили, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль російських ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!