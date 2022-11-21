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Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє жителів Вовчанська на Харківщині

Стан постраждалих оцінюється медиками як середній.

Внаслідок російських обстрілів постраждали двоє жителів Вовчанська на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні ввечері російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору”, - написав Синєгубов.

Він додав, що при обстрілах були поранені 57-річна жінка та 60-річний чоловік, чий стан медики оцінюють як середній. 

Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Нагадаємо, протягом дня 21  листопада російські окупанти обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та  Зноб-Новгородську громади Сумської області. На щастя, при обстрілах ніхто не  постраждав. 

 

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