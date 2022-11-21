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Під Маріуполем помітили рух російської колони в бік Запорізької області

З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків.

Під Маріуполем помітили рух російської колони в бік Запорізької області
Фото: Петро Андрющенко

Рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її в бік Розівки (Запорізька область).

Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - йдеться у повідомленні.

За його словами, почалося перекидання військ, що прибули з Херсону на Запорізький напрям. По Маріуполю транзитом йдуть тягачами колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що кількість російських військових в районі Маріуполя зараз у 10 разів перевищує ту, яка була у вересні.

Після відходу російської армії за Дніпро росіяни перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій. У місті фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.

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