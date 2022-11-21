У Снігурівці на Миколаївщині запровадили комендантську годину

У звільненій Снігурівці Миколаївської області з 21 листопада вводять комендантську годину. Вона триватиме з 18:00 до 07:00.

Про це повідомляється у Telegram керівника військової адміністрації міста Івана Кухта.

"Згідно з моїм розпорядженням на території Снігурівської міської територіальної громади введено комендантську годину. Вона діятиме в населених пунктах на території громади з 18 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 листопада українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Цей населений пункт довгий час був вузловою ланкою російської оборони.