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Оперативника ФСБ підозрюють у катуванні журналіста Владислава Єсипенка в Криму

Підозрюваний порушив заборони передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни, пояснили в прокуратурі.

Оперативника ФСБ підозрюють у катуванні журналіста Владислава Єсипенка в Криму
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру оперативнику російської ФСБ у катуванні та ув’язненні українського журналіста Владислава Єсипенка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури у Facebook.

Торік у березні біля села Перевальне підозрюваний незаконно затримав журналіста, який декілька останніх місяців перебував у Криму з робочим візитом. 

"Коли оперативник провів огляд автівки журналіста, то нібито "виявив" у ній вибуховий пристрій. Без жодного процесуального оформлення, підозрюваний затримав журналіста та разом з іншими "правоохоронцями" перевіз його до м. Бахчисарай, помістивши при цьому до підвалу", - розповіли в прокуратурі. 

За інформацією пресслужби, росіяни застосували до Єсипенка фізичну силу, електричний струм та моральний тиск і змусили журналіста зізнатися у злочині, якого він не вчиняв. Зокрема - у незаконному виготовленні, переробленні чи ремонті вибухових пристроїв. 

Крім цього, українця змусили підписати заздалегідь підготовлені процесуальні документи, які підготував співробітник ФСБ, та вказати місце розташування тайника з вибухівкою. За версією окупантів, саме там журналіст отримав компоненти для гранати, що ніби виявили у його авто.

"Таким чином, підозрюваний порушив заборони передбачені Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року, а також порушив закони та звичаї війни", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 16 лютого Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу за сфабрикованою справою про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років увʼязнення.

У серпні Верховний суд Криму, підконтрольний російським окупантам, змінив вирок журналісту "Крим.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") - до п'яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.

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