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Росіяни перетворюють узбережжя лівого берега Дніпра у військову зону, - Хлань

На лівому березі російські військові облаштовують також другу і третю лінію фортифікаційних споруд.

Росіяни перетворюють узбережжя лівого берега Дніпра у військову зону, - Хлань
депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Російські військові перетворюють прибережну частину лівого берега Дніпра на Херсонщині у військову зону, примусово виселяють людей та будують фортифікаційні споруди.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибережну частину лівого берега Дніпра окупанти перетворили на таку військову зону, вони там оголошували примусову евакуацію, але більша кількість людей не захотіла виїжджати звідти. Примусово виселили лише людей, які знаходилися у безпосередній близькості до узбережжя Дніпра, там окупанти розташували фортифікаційні споруди", - сказав Хлань.

На лівому березі російські військові облаштовують другу і третю лінію фортифікаційних споруд. У населених пунктах ворог розташовує військову техніку. Спостерігається збільшення кількості нових мобілізованих військових РФ. Наразі та партія мобілізованих, що перебувала на Арабатській Стрілці на злагодженні, перекинута до узбережжя лівого берега Дніпра, а на їхнє місце на Арабатську Стрілку прибули нові мобілізовані. Що стосується боєздатних частин, які перебували на правому березі Дніпра до його звільнення, їх здебільшого перемістили углиб Херсонської області й ближче до Мелітополя.

"На узбережжі, якщо ми кажемо про зону, де окупанти побудували фортифікаційні споруди, там здебільшого спостережні пости окупантів, вони зменшили свою кількість, зменшили якісний склад, але їхнє підсилення стоїть за 50-60 кілометрів від узбережжя", - додав Хлань. 

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російським військовим вдалося уникнути великих втрат техніки під час втечі з Херсона, завдяки відносно організованому процесу відступу.

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