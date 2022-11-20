Відступ росіян з Херсона був відносно впорядкованим, - британська розвідка

Під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками.

Російським військовим вдалося уникнути великих втрат техніки під час втечі з Херсона, завдяки відносно організованому процесу відступу.

Про це повідомляє розвідка міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка стверджує, що нещодавній відхід Росії з правого берега Дніпра на Херсонщині відбувся відносно впорядковано, порівняно з попередніми великими відступами росіян під час повномасштабної війни проти України.

Під час відступу втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, тоді як значна частина техніки, яка залишилася, була успішно знищена росіянами, аби вона не дісталася ЗСУ.

"Це, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Суровікіна. Водночас російська армія продовжує потерпати через погане керівництво молодшого та середнього рівня. Наприклад, за останні місяці дві роти втекли з поля бою після вбивства їхнього командира. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент", - підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо, що росіяни втратили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані на Херсонщині.