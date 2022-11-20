Головне за ніч. Неділя, 20 листопада

Ніч минула відносно спокійно, водночас на Дніпропетровщині, як і майже увесь час, попереджали про загрозу артобстрілу.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, ракетних ударів росіян зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ та Краматорськ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 20 листопада – у нашій новині.

Російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровщини.

“Росіяни знову били по Нікопольщині… Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади – Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську”, – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Найбільше дісталося Нікополю, по житлових кварталах міста за ніч вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Розпочато досудове розслідування за фактом російських обстрілів Запоріжжя 18 листопада.

Окупанти випустили по місту п'ять ракет С-300. Під удар потрапило і підприємство "Мотор Січ".

"Унаслідок ворожої атаки загинула людина. Зазнало руйнувань одне з промислових підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд", - йдеться в повідомленні Запорізької обласної прокуратури.

Підприємство "Мотор Січі" майже знищене: від удару було зруйновано цехи, знищено високоточні станки з числовим програмним управлінням, а також лінії з виробництва та випробування авіадвигунів, зокрема і для ракетних комплексів. Також ракетним обстрілом було пошкоджено всі підземні комунікації.

Загиблий, як зазначається, був співробітником "Мотор Січі".

НЕК "Укренерго" оприлюднило деталі відключень електроенергії 20 листопада.

У всіх регіонах України з 8:00 до 24:00 застосовуватимуться планові відключення, йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Нагадаємо, за інформацією Президента Володимира Зеленського, найбільше проблем з електрикою в Києві та області, Одесі та область, Харкові та області, Черкасах, Чернігові, а також на Вінниччині, Тернопільщині й у інших регіонах.

Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації, повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки.

Міжнародний центр наукової та технічної інформації функціонує від 27 лютого 1969 року. Його засновниками є 22 держави, штаб-квартира центру розташована у Москві та має статус дипломатичної місії.

За інформацією МОН, Україна стала членом організації в 1993-му. Забезпечував участь нашої держави в роботі МЦНТІ Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

У Болгарії п'ятьох осіб звинувачують у підтримці терористичних актів у зв'язку з вибухом у центрі Стамбула. Відповідні обвинувачення висунула прокуратура, розповів головний прокурор Болгарії Іван Гешев.

Цього тижня болгарський спецназ затримав трьох чоловіків молдавського походження, а також чоловіка та жінку сирійського курдського походження. Це результат розслідування та тісної співпраці з прокуратурою Туреччини.

За словами Гешева, затриманим пред'явили обвинувачення за підтримку терористичних актів в іншій країні (теракт у Стамбулі) та за торгівлю людьми.

19 листопада під час закритого засідання болгарський суд постановив, що четверо чоловіків перебуватимуть під вартою до суду за звинуваченням у торгівлі людьми, оскільки доказів у справі про підтримку терористичної діяльності недостатньо.

"У суді з'ясувалося, що у арабського громадянина було знайдено якийсь телефон, на якому були розмови про людину, яка, на думку турецької влади, була причетна до вибуху в Стамбулі. Це єдиний зв'язок", - сказала журналістам адвокат трьох громадян Молдови.

Нагадаємо, 13 листопада на головній пішохідній вулиці столиці Туреччини стався вибух.

Станом на вечір того дня, за інформацією віце-президента Туреччини Фуата Октая, кількість загиблих становила шестеро осіб, поранених налічувалася 81 особа.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!