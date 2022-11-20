Російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії чотири громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни знову били по Нікопольщині… Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади – Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську”, – зазначив він.

За словами Резніченка, найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач”, – уточнив глава Дніпропетровської ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Він додав, що обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Займання рятувальники вже ліквідували.

У решті громад обійшлося без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.