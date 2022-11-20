Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Херсонщину надійшла гуманітарна допомога з Волині та Закарпаття
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
На Кінбурнській косі ЗСУ розбили пункт базування окупантів, - ОК “Південь”
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили з РСЗВ та важкої артилерії по чотирьох громадах Дніпропетровщини

Унаслідок обстрілів Нікополя пошкоджені багатоповерхівки, господарські споруди і коледж. Поранено чоловіка. 

Окупанти вдарили з РСЗВ та важкої артилерії по чотирьох громадах Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії чотири громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни знову били по Нікопольщині… Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади – Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську”, – зазначив він.

За словами Резніченка, найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач”, – уточнив глава Дніпропетровської ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Він додав, що обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Займання рятувальники вже ліквідували.

У решті громад обійшлося без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також