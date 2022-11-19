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Окупанти зруйнували на Херсонщині 14 шкіл, 81 частково пошкодили, - керівник ОВА

Із 469 дитячих садків пошкоджено 50.

Окупанти зруйнували на Херсонщині 14 шкіл, 81 частково пошкодили, - керівник ОВА

Із 383 шкіл Херсонської області росіяни повністю зруйнували 14.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Ще 81 навчальний заклад пошкоджений частково.

Крім цього, з 469 дитячих садків пошкоджено 50. Ще п'ять закладів необхідно повністю відбудовувати.

"Мова лише про ті навчальні заклади, до яких є доступ", - зауважив Янушевич.

Він додав, що наразі в області не припиняється дистанційне навчання. Місцеві освітяни отримали 900 ноутбуків, ще 2,3 тисячі доставлять пізніше.

Нагадаємо, в Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти.

У Міносвіти повідомили, що нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з учителем-колаборантом.

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