В Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти.
Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько, пише Укрінформ.
“З початку повномасштабного вторгнення від російських бомбардувань і обстрілів було пошкоджено понад 2700 закладів освіти, з яких було 337 повністю зруйновано”, – повідомив Шанько.
Він розповів, що внаслідок цього треба було забезпечити право дітей на освіту з урахуванням можливості кожного окремого закладу та безпеку в разі повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Міносвіти повідомили, що керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем-колаборантом.