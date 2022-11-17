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В Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти

Пошкоджено понад 2700 освітніх об'єктів.

В Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти
Фото: Facebook міського голови Краматорська

В Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти.

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько, пише Укрінформ.

“З початку повномасштабного вторгнення від російських бомбардувань і обстрілів було пошкоджено понад 2700 закладів освіти, з яких було 337 повністю зруйновано”, – повідомив Шанько.

Він розповів, що внаслідок цього треба було забезпечити право дітей на освіту з урахуванням можливості кожного окремого закладу та безпеку в разі повітряної тривоги.

Для цього створиликомісії, які обстежували навчальні заклади щодо готовності до початку навчального процесу разом з представниками ДСНС та органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Міносвіти повідомили, що керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем-колаборантом.

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