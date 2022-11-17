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У Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій окупантів

Ворожий флот зменшений до 7 кораблів через шторм.

У Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій окупантів
Фото: EPA/UPG

У Чорному морі з посиленням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів.

Про це повідомили у оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один підводний ракетоносій. 

“Тобто в першому споряджені 4 “Калібри”. Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів”, – йдеться у повідомленні.

Українців просять не наражати себе на небезпеку і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 16 листопада у Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрували 14 кораблів та катерів ворога. Серед них були чотири носії, споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

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