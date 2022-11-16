Головне за день. Середа, 16 листопада

Продовження воєнного стану і мобілізації, Рамштайн-7, декларація за підсумками саміту G20 на Балі. Яким запам’ятається 266-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 19 лютого. Також нардепи ще на 90 днів продовжили загальну мобілізацію.

За Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували 294 нардепів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу два удари. Під ураження потрапили дві позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів російських окупантів.

Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 16 листопада – в нашій новині.

Сьогодні російські військові обстріляли місто Куп‘янськ Харківської області. Внаслідок влучання по будинку загинула 76-річна власниця оселі, повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Також під ворожий вогонь потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла людини, що загинула в Куп’янську внаслідок артилерійського обстрілу міста російськими військовими 15 вересня.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Є багато ознак того, що ракета, яка впала учора на території Польщі, є ракетою ППО. Доказів того, що це було умисним нападом на Польщу, немає, повідомив президент Анджей Дуда.

"Учора ракети впали на великі міста України. Україна захищалася. Ми мали справу з великим зіткненням, спричиненим Росією", – повідомив він.

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент ми не маємо доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною", – наголосив він, додавши, що значна частина російських ракет учора була випущена в бік Західної України.

Нагадаємо, учора під час масованої російської ракетної атаки на Україну в кількох кілометрах від кордону в Польщі впала ракета. Загинуло двоє людей. Країни G7 і НАТО запропонували Польщі допомогу в розслідуванні.

Союзники України, зокрема премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною влучання ракет на територію Польщі.

Захист неба України є головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Захист українського неба – наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом із нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Олексій Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

Як повідомлялося, сьогодні, 16 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”.

У декларації за підсумками саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні. Містить декларація і згадку про агресію Росії в Україні.

"Цього року ми також стали свідками того, як війна в Україні ще більш негативно вплинула на світову економіку. Була дискусія з цього питання. Ми повторили нашу національну позицію, висловлену на інших форумах, включаючи Раду Безпеки ООН і Генеральну Асамблею ООН, яка є в Резолюції № ES-11/1 від 2 березня 2022 року, ухваленій більшістю голосів (141 голос за, 5 проти, 35 утрималися, 12 відсутні) щодо рішучого засудження агресії Російської Федерації проти України та вимоги її повного та безумовного виходу з території України", – йдеться в документі.

Детальніше – в нашій новині.

Також лідери Канади, Європейської комісії, Європейської ради, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Великої Британії та США на зустрічі G20 засудили ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!