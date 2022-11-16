Сьогодні російські військові обстріляли місто Куп‘янськ Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула літня жінка.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 16 листопада окупанти обстріляли Куп‘янськ. Внаслідок влучання по будинку загинула 76-річна власниця оселі.

Також під ворожий вогонь потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла людини, що загинула в Куп’янську внаслідок артилерійського обстрілу міста російськими військовими 15 вересня.

Фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, протягом доби 16 листопада російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.