Парламент звільнив волонтерів від деяких податків

Верховна Рада України на засіданні 16 листопада прийняла закон про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

“Це важливий для волонтерів закон. Він передбачає, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ, звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів. Норма працює до кінця 2022 року”, – пояснив нардеп фракції “Голос” та член профільного податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці зазначено, що “на фоні широкомасштабної агресії РФ та підйому загальнонаціонального волонтерського руху існує потреба уточнити окремі положення законодавства щодо Реєстру волонтерів. Даний закон покликаний прибрати територіальне обмеження щодо витрат волонтерів лише на учасників бойових дій і жертв конфлікту в Донецькій і Луганській області, а також усунути прогалину щодо поширення податкової пільги в часі”.

Тому закон розширює можливі напрямки “витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ, а також уточнення питання щодо поширення податкової пільги на попередні правовідносини”.

Нагадаємо, Національний банк України розширив перелік товарів, які волонтери можуть купувати за кордоном за допомогою гривневих карток.