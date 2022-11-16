Виявили також задокументовані факти викрадення і катування потерпілих та пограбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні Служба безпеки України знайшла списки агентів ФСБ, які співпрацювали з російськими окупантами.

Про це йдеться на сайті української спецслужби.

Серед виявлених засекречених документів - власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ, справи агентурного вивчення, повідомлення про результати виконання ворожих завдань, а також "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Росіяни покинули ці документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі з Херсона від контрнаступу Сил оборони.

"За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону", - зазначили в СБУ.

Також ворожі агенти допомагали окупантам переслідувати місцевих жителів за сфабрикованими "кримінальними справами".

Співробітники СБУ виявили також задокументовані факти викрадення і катування потерпілих та пограбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

За інформацією спецслужби, пособники рашистів були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8". "Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку", - наголосили в СБУ.

Вилучені матеріали направили на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ назвала російських військових, які можуть бути причетні до ракетного обстрілу України 15 листопада

Також у спеслужбі "розкололи" ворожих поплічниць на деокупованій Луганщині. Вони здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців, а щоб уникнути правосуддя, намагались увійти в довіру до українських військових.