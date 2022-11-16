Зеленський збирав Ставку Верховного Головнокомандувача: обговорили захист критичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський 16 листопада зібрав чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники проаналізували характер ушкоджень, завданих російськими ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак.

Також обговорили посилення захисту обʼєктів критичної інфраструктури і підвищення ефективності ППО. Про це повідомили на сайті президента.

Члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку.

Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій. Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення війська всім необхідним для проходження зимового періоду.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, вчора Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог випустив 96 ракет і ударних безпілотників, понад 70 з них збила ППО. Деякі ворожі снаряди знову вразили енергетичну інфраструктуру. В Києві і області загинули цивільні люди.