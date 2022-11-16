Верховна Рада закликала виключити Росію з G20

Верховна Рада України на засіданні 16 листопада проголосувала за Постанову про Звернення до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи.

Постанову підтримали 310 парламентарів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«В останній час РФ розпочала новий етап свого ганебного існування та вдалася до ядерного шантажу задля терору та утримування в страху не тільки європейського континенту, а й усього світу. На тлі своїх численних воєнних поразок в Україні керівництво РФ свідомо обрало тактику терористичних масових атак на критичну цивільну інфраструктуру України з неприхованою метою завдати максимальної шкоди саме цивільному населенню під час опалювального сезону та створити справжню гуманітарну катастрофу зі сподіванням, що вона підірве волю українського народу до опору російському вторгненню», — йдеться у пояснювальній записці.

Знищення окупантами населення України має всі ознаки геноциду. Ракетні удари та артилерійські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету.

«Тому, враховуючи визначну роль Групи Двадцяти в підтриманні сталого, збалансованого та інклюзивного зростання та розвитку світової економіки на благо всіх народів, а також враховуючи, що добробут держав світу напряму залежить від їх здатності підтримувати мир і безпеку і взаємодіяти на цьому напрямку між собою на основі норм міжнародного права, Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв», — наголосили народні депутати.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт у ВР зареєстрували 14 листопада.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров учора достроково полетів з індонезійського острову Балі, де проходить саміт "Великої двадцятки" G20, після вечері з очільниками делегацій інших країн.