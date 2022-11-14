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Нардепи планують закликати G20 виключити Росію зі складу групи

Депутати прогнозують, що ухвалення постанови сприятиме не лише виключенню РФ зі складу G 20, а й подальшій "міжнародній ізоляції держави-терориста".

Нардепи планують закликати G20 виключити Росію зі складу групи
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Верховна Рада України планує на найближчому засіданні ухвалити Постанову про Звернення Верховної Ради України до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи.

Проєкт зареєстрували 14 листопада. Головним визначений Комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, передає кореспондент LB.ua.

"Враховуючи визначну роль Групи Двадцяти в підтриманні сталого, збалансованого та інклюзивного зростання та розвитку світової економіки на благо всіх народів, а також враховуючи, що добробут держав світу напряму залежить від їх здатності підтримувати мир і безпеку і взаємодіяти на цьому напрямку між собою на основі норм міжнародного права, Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв", – зазначено у пояснювальній записці.

Також народні депутати прогнозують, що ухвалення постанови сприятиме не лише виключенню РФ зі складу G20, а й подальшій "міжнародній ізоляції держави-терориста".

Нагадаємо, завтра, 15 листопада, на Балі (Індонезія) розпочнеться саміт "Великої двадцятки". Днями стало відомо, що Путін не виступатиме перед G20 навіть онлайн. Російську делегацію очолюватиме міністр закордонних справ.

Крім того, світові лідери не робитимуть спільне фото через присутність Лаврова.

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