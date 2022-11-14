Проєкт "Український Свідок" показав, як спецпідрозділ Нацполіції зачищає завод у звільненому від російських окупантів Херсоні.

На відео - підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області та ТОР міста Одеса.

В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві жителі охоче співпрацюють зі службовцями.

"Завдяки орієнтуванню одного з мешканців, знімальній групі "Українського свідка" разом із поліцейськими вдалося потрапити на акумуляторний завод «"САДА" - колишнє місце дислокації ворога. Чого там тільки не знайшли: медикаменти, патрони, воду й навіть... кавун", - йдеться в повідомленні.

Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи й надалі. Зокрема, - будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати Херсон до нормального життя.