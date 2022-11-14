Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

​У Звенигородці на Черкащині заборонили діяльність УПЦ МП

Депутати міськради вирішили не чекати на рішення Верховної Ради.

​У Звенигородці на Черкащині заборонили діяльність УПЦ МП
Ілюстративне фото
Фото: Вікторія Матола

Звенигородська міська рада Черкаської області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, передає Укрінформ.

"Ми вирішили заборонити діяльність московської церкви на території міської громади. Повідомили всім правоохоронним органам про прийняття цього рішення, щоб вони відповідно відреагували. Вирішили не чекати на рішення Верховної Ради. Останньою краплею стало відео з Печерської Лаври, де московські попи прославляли Росію", - зазначив Саєнко.

У серпні Черкаська міськрада заборонила діяльність московської церкви на території міста.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір". На інцидент відреагували в Службі безпеки України і запевнили, що ця ситуація "не залишиться без відповідної реакції".

Раніше СБУ викрила ще одного священника УПЦ з Харківщини на співпраці з окупантами. Він утік в Росію.

Також Служба безпеки повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. За інформацією спецслужби, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також