​У Звенигородці на Черкащині заборонили діяльність УПЦ МП

Звенигородська міська рада Черкаської області заборонила на своїй території діяльність Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, передає Укрінформ.

"Ми вирішили заборонити діяльність московської церкви на території міської громади. Повідомили всім правоохоронним органам про прийняття цього рішення, щоб вони відповідно відреагували. Вирішили не чекати на рішення Верховної Ради. Останньою краплею стало відео з Печерської Лаври, де московські попи прославляли Росію", - зазначив Саєнко.

У серпні Черкаська міськрада заборонила діяльність московської церкви на території міста.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір". На інцидент відреагували в Службі безпеки України і запевнили, що ця ситуація "не залишиться без відповідної реакції".

Раніше СБУ викрила ще одного священника УПЦ з Харківщини на співпраці з окупантами. Він утік в Росію.

Також Служба безпеки повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. За інформацією спецслужби, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.