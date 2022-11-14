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ЗСУ звільнили від окупантів 12 населених пунктів Луганщини

На території області щоденно точаться важкі бої.

ЗСУ звільнили від окупантів 12 населених пунктів Луганщини
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Збройні сили України звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вже 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині. Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії РФ. У наших артилеристів є далекобійна зброя, що дозволяє вирішувати питання в тилу ворога, – це дуже полегшує ситуацію на лінії фронту", – написав він.

Гайдай також повідомив про вбухи та важкі бої на територіх області.

"У Луганську виникла «бавовна». На території області щоденно точаться важкі бої. Росіяни відкривають щільний вогонь по нещодавно звільненим від них селам, тому намагаємося проводити евакуацію звідти. На шляху ЗСУ на Луганщині дуже багато «вагнерівців» та частково мобілізованих росіян", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, що задля посилення контролю над бойовиками на тимчасово захоплених територіях Луганської області окупаційна адміністрація припинила видачу документів щодо участі у бойових діях.

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