Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк

Суттєве зниження кількості обстрілів після відступу армії ворога з правого на лівий берег Дніпра на півдні говорить про певну розгубленість окупантів. З моменту заходу сил оборони в Херсон та на територію іншого правобережжя є поповнення для обмінного фонду.

Точну кількість полонених окупантів поки назвати не можуть. Серед них є захоплені під час боїв і ті, які були в цивільному одязі, повідомила в ефірі телемарафону керівниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Автостопом, як то кажуть, намагалися дістатися до своїх", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що також захисники захопили ворожу техніку.

"Працюємо над обліком "ленд-лізу". Є навіть летюча техніка, тобто гелікоптери залишили. Залишили реактивні системи залпового вогню, залишили і танки, залишили і артилерійські установки. Як тільки зможемо підбити підсумок – обовʼязкового відзвітуємо", – зазначила Гуменюк.

Підрахунок втрат ворог під час переправи через Дніпро з правого на лівий берег поки складно провести.

"Те, що пішло за курсом руського корабля, треба ще виловити і облікувати. Тому зараз складно якісь підсумки підбивати і про щось звітувати", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що на правому березі проводять стабілізаційні заходи, аби виявити перевдягнутих у цивільне окупантів.

"Ми усвідомлюємо, що частина з них могла загубитися – памʼятаємо російських десантників, частину могли загубити навмисно, а могли залишити з конкретними завданнями, з потенційною диверсією у відтермінованому часі", – пояснила вона.

Станом на зараз окупанти активізували повітряну розвідку на лівому березі. Їхні безпілотники можуть бути і камікадзе, і розвідниками ударного типу. Не виключено, що вони будуть завдавати ураження по скупченнях людей на правому березі. Не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги, за потреби – евакуюватися з населених пунктів, що прилягають до правого берега річки Дніпро.

Гуменюк додала, що цієї ночі була обстріляна Чорнобаївка. У цьому населеному пункті – багато мінувань, місцеві повинні дотримуватися вже визначених маршрутів.

Нагадаємо, 11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що окупанти "не залишили" техніки на правому березі. Це не є правдою – сили оборони знайшли і продовжують знаходити покинуту росіянами під час їхньої втечі техніку.