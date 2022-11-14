Росіяни намагаються створити додаткові рубежі оборони на півдні і бʼють по звільненному правобережжю

У Чорному морі станом на вчора не було зафіксовано ракетоносіїв, однак ситуація може змінитися.

Росіяни продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра та намагаються створити додаткові оборонні рубежі. Завдають ударів по українських військових і деокупованих населених пунктах із авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню і мінометів уздовж правого берегу Дніпра.

У Бериславському районі били двома ракетами типу "Х". Без людських втрат і руйнувань інфраструктури, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Наші авіатори вразили чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техінки на лівому березі. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання. Підтверджено втрати 40 окупантів, семи одиниць автотехніки.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні. Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", – наголосили військові.

Нагадаємо, речник Повітряні сил Юрій Ігнат наголошував, що росіяни можуть готувати масований удар по Україні приблизно 15-16 листопада, під час саміту G20. Розуміючи низьку ефективність поодиноких ракетних ударів, ворог намагається накопичити запас ракет, аби випускати їх одночасно.