У Чехії розпочався збір грошей на закупівлю мобільних комплексів ППО для захисту неба України від російських атак.

Про це повідомляється на сторінці зі збору коштів на мобільну ППО для України.

Метаа збору - 15 комплексів “Віктор” чеського виробництва.

“Це модифікований всюдихід Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, який здатний ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від нальотів безпілотників-самогубців та бомбардування з повітря. Але мета одна: закрити небо над Україною від вбивць Путіна”, - йдеться у повідомленні.

Ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямою наводкою по наземних цілях.‍‍

Зазначається, що з досвідченим оператором комплекс дуже ефективний проти середніх і великих безпілотних літальних апаратів, а також літаків і вертольотів, що працюють на низьких висотах. Також він може працювати проти легкоброньованої техніки, укріплень противника, і є “повністю нищівним” проти живої сили.

Скорострільні 14,5-мм кулемети мають готові до стрільби 300 снарядів у магазинах і ще 300 снарядів у запасних магазинах на лафеті. Крім того, додаткові патрони транспортуються в ящиках на кузові машини. Також маються запасні стволи з можливістю швидкої заміни в разі перегріву.

Зенітна система базується на модифікованому всюдиході Toyota з посиленою підвіскою і спеціальним адаптером на кузові, що дозволяє вести вогонь прямо з автомобіля.

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Нагадаємо, танк Т-72, котрий чехи подарували Україні, вирушив до України в середині жовтня.