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У Мелітополі пролунав гучний вибух, - міський голова

Відлуння докотилося до прилеглих сіл.

У Мелітополі пролунав гучний вибух, - міський голова
Фото: Скрін з відео

У Мелітополі ввечері 13 листопада пролунав гучний вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"В Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - написав Федоров у своєму Telegram.

Нагадаємо, днями в окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта.

За даними Генштабу ЗСУ, по периметру міста загарбники будують укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонили наближатись до аеродрому. Також до міста прибувають колони з боку міста Токмак.

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