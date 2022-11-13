Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок

Продукцію вилучили, встановлюють її вартість.

Правоохоронці вилучили з рейсового автобуса, який прямував до Угорщини, понад 150 тисяч цигарок.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Транспортний засіб зупинили вночі. Під час його перевірки правоохоронці помітили сховок із сигаретами у підлозі. Тоді тютюнові вироби виявили у всіх наявних порожнинах та сидіннях автобуса.

Його огляд тривав 18 годин. Загалом знайшли 301 ящик цигарок - це 150500 тисяч пачок.

Продукцію вилучили. Наразі встановлюють її вартість.

Нагадаємо, повідомили про підозру державним інспекторам відділу митного оформлення одного із митних постів Чернівецької митниці Держмитслужби, які налагодили незаконну схему сприяння у ввезенні на територію України тютюнових виробів із ухиленням від сплати обов’язкових податкових та митних платежів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також