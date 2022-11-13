Правоохоронці вилучили з рейсового автобуса, який прямував до Угорщини, понад 150 тисяч цигарок.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Транспортний засіб зупинили вночі. Під час його перевірки правоохоронці помітили сховок із сигаретами у підлозі. Тоді тютюнові вироби виявили у всіх наявних порожнинах та сидіннях автобуса.

Його огляд тривав 18 годин. Загалом знайшли 301 ящик цигарок - це 150500 тисяч пачок.

Продукцію вилучили. Наразі встановлюють її вартість.

Нагадаємо, повідомили про підозру державним інспекторам відділу митного оформлення одного із митних постів Чернівецької митниці Держмитслужби, які налагодили незаконну схему сприяння у ввезенні на територію України тютюнових виробів із ухиленням від сплати обов’язкових податкових та митних платежів.