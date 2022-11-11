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Нацполіція перекрила канал контрабанди заборонених лікарських засобів

Вилучено близько семи тисяч одиниць різноманітних лікарських засобів іноземного виробництва, які заборонені для продажу в Україні.

Нацполіція перекрила канал контрабанди заборонених лікарських засобів
Фото: Пресслужба МВС

Поліцейські вилучила партію сильнодіючих лікарських засобів на понад мільйон гривень. За організацію такого бізнесу фігурантам справи загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Четверо чоловіків налагодили незаконну схему надходження сильнодіючих препаратів із Республіки Молдова на територію України", - йдеться у повідомленні.

Бізнес приносив фігурантам близько мільйона гривень прибутку на місяць.

Під час слідчих дій вилучено близько семи тисяч одиниць різноманітних лікарських засобів іноземного виробництва, які заборонені для продажу в Україні. За попередніми підрахунками, їхня орієнтовна вартість за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень.

Слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 321 КК України.

Нагадаємо, у жовтні було повідомлено про підозру трьом харків’янам, які видали за комбікорм для тварин 1,5 т макової соломки. Під час слідчих дій правоохоронці виявили на території складського приміщення у Харкові підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту.

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