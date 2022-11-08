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Викрито зловмисників, які несанкціоновано втручалися у роботу сервісу "Електронна черга"

Вони налагодили схему реєстрації в електронній черзі за винагороду у розмірі від 800 до 1500 грн.

Викрито зловмисників, які несанкціоновано втручалися у роботу сервісу "Електронна черга"
Фото: ukrinform.ua

Департаментом кіберполіції Національної поліції України та Державною міграційною службою України було викрито злочинну групу, яку організувала 43-річна мешканка Сумської області за участі чотирьох своїх знайомих.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Майже з перших днів роботи відокремленого підрозділу ДП «Документ» у Польщі в мережі Інтернет почали з’являтися повідомлення про можливість швидкої реєстрації в електронній черзі для оформлення документів за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

Представники групи несанкціоновано втручалися в роботу електронних систем державної установи з виготовлення паспортних документів. Їхня протиправна діяльність перешкоджала громадянам України отримувати талони у електронній черзі для оформлення паспортних документів у Польщі.

Натомість зазначені фігуранти кримінальної справи налагодили схему реєстрації в електронній черзі за винагороду у розмірі від 800 до 1500 грн.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області після тривалої перерви відновив надання послуг Сервісний центр МВС. Він не працював сім місяців.

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