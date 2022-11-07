ДСНС отримала від США загальну допомогу більш ніж на 800 тисяч доларів, - МВС

Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепартаменту США декілька місяців надає критично важливе обладнання для підрозділів ДСНС.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Загалом від американських партнерів для потреб ДСНС надійшло обладнання на більш ніж 800 тис. доларів.

Серед іншого, ДСНС отримала 117 металошукачів, 200 бетонорізів та 85 дронів.

Зокрема, ДСНС отримала 11 підводних металошукачів MEPAK. Бетонорізи STIHL та додаткове устаткування до них використовують для розрізання металевих та бетонних конструкцій та рятування людей з-під завалів. Вони стали в нагоді і під час рятувальних робіт після атаки Росії на торговий центр у Кременчуці.

Крім того, дрони DJI Mavic 3 працюють у 24 областях для ефективної ліквідації пожеж, пошуку людей та координації ефективної роботи ДСНС.

Нагадаємо, 31 жовтня в ДСНС відбулася офіційна передача восьми підводних дронів для розмінування типу FIFISH V6 EXPERT. Дрони рятувальникам передали благодійники.